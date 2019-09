Schianto auto-moto, ferito uno studente: traffico in tilt

Incidente nella mattinata di mercoledì nei pressi della nuova rotatoria della zona industriale di Breganze, ai confini con il comune di Fara. Poco prima delle otto una moto Cagiva 125 con alla guida uno studente delle superiori che si stava recando in una scuola di Thiene, si è schiantata contro una Renault Clio Sport con al volante un vicentino che si stava recando al lavoro in zona.

L'impatto tra i due veicoli, per cause in corso di accertamento dei carabinieri intervenuti sul posto, ha provocato una scivolata di una cinquantina di metri della Cagiva e il ferimento del conducente della moto. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitadi del Suem e portato in ospedale con un codice di media gravità a causa delle contusioni riportate nelle caduta e di una sospetta frattura.

L'incidente ha causa disagi alla circolazione, con il traffico proveniente da Zugliano, Sarcedo e dal centro di Breganze bloccato e deviato lungo la Nuova Gasparona.