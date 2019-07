Auto si cappotta in mezzo alla strada: un ferito

Incidente martedì mattina in via Zannato, nel centro di Montecchio Maggiore. Poco dopo le 10 un'autovettura con alla guida un uomo si è ribaltata su un fianco per motivi ancora in via di accertamento.

Il conducente è stato tirato fuori dall'abitacolo dai vigili del fuoco, arrivati sul posto assieme all'ambulanza del Suem 118 che ha portato il ferito al pronto soccorso in codice giallo. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale dei Castelli.

AGGIORNAMENTO DAI VIGILI DEL FUOCO ORE 13:30

Aggiornato alle 13:30 per precisare il contesto della notizia con dettagli sulla base del comunicato ufficiale dei Vigili del Fuoco.

Poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Duomo, a Montecchio Maggiore, per soccorrere una signora anziana rimasta ferita, rovesciatesi su un fianco con l’auto dopo aver perso il controllo del mezzo.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Arzignano, hanno messo in sicurezza il mezzo, che prima di rovesciarsi aveva impattato contro una ringhiera ed estratto e prestato il primo soccorso alla donna fino all’arrivo del personale del Suem 118. La signora è stata assistita dal personale sanitario per essere trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.