Schianto auto-bici: gravissima 60enne

Grave incidente a Schio alla vigilia di Ferragosto. Verso le 10 di mercoledì, G.G., 85enne di Schio, alla guida di una Nissan Micra stava percorrendo via dell'Industria, proveniente da Thiene e diretto in strada Parco. Giunto all'altezza della rotatoria, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con la bici da donna condotta da B.L., 60enne residente a Thiene, che stava procedendo verso via Vicenza.

A seguito dell'urto la ciclista è rovinata sull'asfalto riportando lesioni al capo, tanto da essere soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale civile di Vicenza in codice rosso. Illeso il conducente dell'autovettura.

Rilievi e regolazione traffico a cura della Polizia Locale "Alto Vicentino" di Schio.