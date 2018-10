Tamponamento tra auto e furgone: tre feriti, due incastrati tra le lamiere

Domenica sera alle 20.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tiro a Segno ad Arzignano per il tamponamento tra un’auto e un furgone. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto due persone, rimaste bloccate all’interno dell’auto, mentre un terzo era riuscito a venire fuori da solo.

Tutti e tre i feriti sono stati stabilizzati dal personale del suem 118 e portati in ospedale a Montecchio e Vicenza. Illeso il conducente del furgone.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.