Schianto auto-moto: centauro gravissimo

E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportare il prima possibile all'ospedale il centauro rimasto coinvolto in un incidente in zona industriale ad Arzignano.

Secondo una dinamica ancora al vaglio della polizia locale, la moto dell'uomo ha impattato contro una Fiat Punto, all'incrocio tra via Del Lavoro e via Quinta Strada, volando sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Si sono registrati disagi al traffico, poichè, per consentire i soccorsi, l'area è stata chiusa.