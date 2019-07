Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: ferita una donna

Incidente ad Arsiero verso le 11:45 di lunedì. Ferita una donna trasportata con un codice di media gravità in ospedale. Una Opel Meriva, condotta da un 60enne residente a Cogollo del Cengio, stava andando lungo via dei Longhi in direzione Trento quando, giunto all'altezza dell'intersezione con via Europa, ha centrato la signora, residente a Velo d'Astico, che stava attraversando la strada per recarsi in un negozio dall'altra parte della carreggiata.

In seguito alla caduta la donna ha riportato delle lesioni agli arti inferiori ed è stata soccorsa da un equipaggio del Suem 118 che l'ha trasportata in codice giallo presso il nosocomio di Santorso. L'automobilista è statp sottoposto ad accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di bevande alcoliche, con esito negativo.