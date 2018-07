Incidente in A4: coinvolto Marco Paolini

C'era il famoso attore bellunese Marco Paolini alla guida della Volvo che nel pomeriggio di martedì ha tamponato una Fiat 500 con a bordo due vicentine di Arzignano e Montecchio. L'incidente è avvenuto in A4 tra San Martino Buonalbergo e San Giovanni Lupatoto e le due donne sono state portate in ospedale a Verona in codice rosso: la più grave è risultata essere la passeggera, classe 1965, che è stata portata via dopo il massaggio cardiaco dei santari; meno gravi invece le condizioni della conducente, classe 1966.

La causa dell'incidente sarebbe riconducibile a una disattenzione dell'attore 62enne che è uscito illeso dalla sua vettura. Secondo la ricostruzione della polizia stradale verso le 16:30 Paolini - che stava viaggiando da Verona verso Venezia - ha tamponato la 500 davanti alla sua Volvo. Il violento impatto ha fatto finire la Fiat oltre il guardrail, sulla tangenziale parallela all'autostrada.

L'attore, sotto choc, è stato portato per accertamenti a Borgo Trento. Paolini è risultato negativo all'alcol test e ora è indagato per lesioni gravissime. Si attendono invece notizie sulla situazione clinica delle vicentine ferite.