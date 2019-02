Incidente in A4: traffico paralizzato e code durante la mattinata

Nuovi disagi e un ferito grave sull'A4, nel primo pomeriggio di lunedì.

Stando quanto riferito, un tamponamento tra due mezzi pesanti si è verificato un chilometro prima del casello di Soave, intorno alle 13.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un mezzo da Caldiero e uno da Verona, oltre ad una squadra di Lonigo, per mettere in sicurezza i veicoli ed estrarre una persona rimasta incastrata nell'abitacolo: il ferito è stato poi soccorso dal personale del 118 arrivato in elicottero, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento. Nel frattempo l'incidente e le operazioni di soccorso hanno causato rallentamenti e code sull'arteria.

Da Veronasera