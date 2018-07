Auto cappottata in A4: grave il conducente

Schianto nella notte in A4 all'altezza di Montebello Vicentino. Per ragioni ancora da chiarire un 58enne campano, alla guida della sua vettura, ha perso il controllo dell'auto che si è cappottata in mezzo all'autostrada.

L'incidente è avvenuto verso le 2 e, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli. I pompieri di Lonigo sono intervenuti per estrarre il conducente, raddrizzare l'auto mettere in sicurezza la careggiata - ridotta a una sola corsia durante le operazioni durate circa due ore. Il conducente ferito è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio.