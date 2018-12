Un padre e il figlio di sei anni versano in gravissime condizioni dopo un incidente stradale avvenuto questa mattina in via dei Prati, a Santorso, nei pressi del cimitero.

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza e l'elicottero che ha trasportato il bambino a Verona. Accorsi anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.

Articolo in aggiornamento