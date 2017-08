E' in rianimazione all'ospedale San Bassiano una diciottenne di Rosà investita da un'auto in via Colombo a Bassano nel primo pomeriggio.

Sembra che la ragazza abbia attraversato la strada sulle strisce in bicicletta e l'automobilista non l'abbia vista in tempo per frenare. La giovane ha riportato un trauma cranico ed è stata soccorsa dall'ambulanza del 118.