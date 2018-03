Grumolo delle Abbadesse, schianto tra auto: cinque feriti e traffico bloccato

Cinque feriti e tre autovetture coinvolte. È questo il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina alle 7:45 a Grumolo delle Abbadesse. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR11 in via Nazionale a per lo scontro tra i veicoli.

I pompieri accorsi da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato tre giovani donne, rimaste incastrate all’interno di Lancia Y, che sono state presi in cura dal personale del suem 118 per essere portate in ospedale.

Portati in pronto soccorso anche i due occupanti di una Opel Meriva che erano stati soccorsi e portati via prima dell’arrivo della squadra. Illeso il conducente della terza auto una Volkswagen Golf. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. Vista l'ora di punta le ripercussioni sul traffico si sono sentite pesantemente, con code e rallentamenti