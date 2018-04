Grisignano, Suv si cappotta in A4: la barca vola tra le corsie

Il Suv perde il controllo e finisce ribaltato su un fianco. La barca attaccata al traino finisce invece in mezzo alle corsie dell'autostrada. L'incidente è avvenuto in A4 queta mattina verso le 10:30 tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest in direzione Venezia.

Per cause ancora in via di accertamento un Toyota si è cappottato finendo la sua corsa su un fianco, mentre motoscafo da competizione Tullio Abbate di oltre 9 metri, che i nuovi proprietari veneziani stavano trasferendo da Vicenza è volata via finendo sulla corsia di sorpasso. Fortunatamente lo schianto non ha provocato feriti e nemmeno coinvolto altre vetture. Il traffico ha però subito pesanti rallentamenti. Dopo le 13 il bollettino della Autostrada Serenissima segnava tre chilometri di coda.