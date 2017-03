Grisignano, schianto tra tre auto e un furgone: due feriti

Alle ore 8, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 a Barbano di Grisignano per un incidente stradale dove sono state coinvolte tre auto e un furgone: due i feriti.



I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una donna rimasta incastrata nell’abitacolo di una Fiat 500 affidata alle cure del personale sanitario del 118. Ferita nello scontro anche un’altra conducente. Le due donne sono state portate in ospedale. Illesi l’autista del furgone e un altro automobilista.



La polizia locale ha deviato il traffico veicolare su una via secondaria, oltre a eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.