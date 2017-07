Grisignano, schianto tra due auto: tre feriti

La notte scorsa, un quarto d’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 all’altezza del casello di Grisignano per un incidente tra due auto di cui una capovolta: tre feriti.



I pompieri di Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il conducente e i due passeggeri della Volkswagen Passat erano riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo e venivano assisiti dal personale del suem 118. Illeso l’autista della Ford Mustang. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate alle ore 1.30