Grisignano, auto si ribalta in autostrada: traffico in tilt e un ferito

Verso le 19:30 di giovedì un incidente tra due autovetture in A4, in prossimità del casello di Grisignano in direzione Venezia, ha causato una coda di 5 chilometri. Le due auto, una delle quali con alimentazione gpl, si sono scontrate causando il ribaltamento di una di esse.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza e la polstrada di Padova. Dalle prime notizie risulta un ferito lieve. Il traffico è tornato regolare solo verso le 21:15.