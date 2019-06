Scooter contro auto: 15enne in fin di vita

E' in fin di di vita il 15enne che, in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente lungo via Roma, a Molvena, ora Colceresa.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava rientrando da scuola quando si è scontrato con una Subaru Impreza. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che, dopo un primo ricovero al San Bassiano, è stato trasportato con l'elicottero al San Bortolo, dove si trova in Rianimazione.