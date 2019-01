Grave anziana investita da auto

E' in gravi condizioni una signora di 85 anni, investita questa mattina a Thiene.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, D.D., 58enne residente nel thienese, alla guida di una Lancia Y, stava percorrendo via Murari in direzione via Carlo del Prete. Giunta all'altezza del civico 29, circa 20 metri prima dell'intersezione con via San Francesco, per cause in corso di accertamento investiva C.N., del paese, che stava attraversando la sede stradale da destra verso sinistra, in direzione Duomo.

A seguito del sinistro, l'anziana veniva trasportata da ambulanza 118 all'Ospedale di Santorso, ove veniva ricoverata - in codice giallo - per fratture agli arti inferiori e superiori. La polizia locale ha in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica del sinistro in riferimento all'impegno dell'attraversamento pedonale. Per consentire i rilievi del sinistro, la strada in questione è stata chiusa al traffico per circa 40'.