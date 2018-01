Arzignano, frontale auto scooter: morto 17enne

Incidente mortale, martedì mattina, ad Arzignano: un 17enne del posto, Giovanni Massignani, ha perso la vita mentre viaggiava in sella al suo scooter.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via dai Mille, quando si è scontrato frontalmente con la Seat Ibiza di P.F., anche lui di Arzignano. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e polizia locale, per i rilievi. La viabilità è rimasta bloccata per oltre 3 ore.