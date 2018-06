Cittadella: schianto in auto muore 18enne

Tragedia alle ore 3.20 circa a Cittadella, in località Santa Croce Bigolina: Giacomo Dalla Rosa, 18enne di Tezze sul Brenta, è morto sul colpo dopo che l'Audi A3 su cui viaggiava ha perso il controllo ed è uscita di strada.

I pompieri arrivati da Cittadella hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto anche i quattro ragazzi in macchina con lui, amici e compaesani: due di loro sono ricoverati in gravissime condizioni. Sul posto sono giunte ambulanze del 118 da Cittadella, Fontaniva e Bassano.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.