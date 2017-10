Strappata alla vita a soli 22 anni: l'incidente mentre stava andando alla partita

"Increduli, ti ricorderemo sempre così!" è questo il post che le compagne di squadra di Giorgia Bilato, la 22enne di Piazzola sul Brenta morta sabato sera in un incidente a Gazzo Padovano, hanno lasciato in suo ricordo nella pagina Facebook dell'ASD Noventa Calcio a 5 formazione nella quale militava.

L'INCIDENTE

Giorgia sabato sera avrebbe giocato la sua prima partita del campionato di serie C contro la formazione del Villa Imperiale Planet di Galliera Veneta al palasport di Cittadella ma a quel match non è mai arrivata. Intorno alle 19, mentre stava percorrendo la provinciale 27 alla guida della sua Opel Corsa, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Touareg condotta da un cinquantenne artigiano del posto ed è morta sul colpo.

Una delle due auto, appena entrata nella semicurva, ha invaso la corsia opposta ed inevitabile è stato l'impatto. L'imprenditore è stato portato al pronto soccorso di Cittadella in codice rosso e poi ricoverato in Ortopedia. L'uomo non è in pericolo di vita.

(da padovaoggi.it)