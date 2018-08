Gasparona, bici travolta da furgone: 59enne in Rianimazione

Gravissimo incidente giovedì mattina a Sarcedo.

M.S., donna 59enne di origine serba, residente a Breganze (VI), alla guida della propria bicicletta stava percorrendo via Asiago (Vecchia Gasparona) con direzione Thiene, proveniente da Sarcedo.

Giunta all'altezza del ponte sul torrente Igna, in corrispondenza della curva, per cause in corso di accertamento veniva urtata dal furgone Iveco condotto da R.N., uomo 61enne residente a Fara Vicentino.

A seguito dell'urto la donna rovinava sull'asfalto riportando lesioni da codice rosso. Per tale motivo l'autoambulanza giunta sul posto trasferiva la paziente all'eliambulanza, per il trasporto alla reparto rianimazione dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.