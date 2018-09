Schianto nella notte: gravi due giovani

Incidente in centro a Gambugliano nella notte tra domenica e lunedì. Alle una di notte, per cause ancora in via di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente nella centralissima via Roma. Il bilancio è di due feriti.

Alla guida delle rispettive vetture un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25 anni, quest'ultima inizialmente rimasta incastrata all'interno del veicolo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Vicenza e i medici del Suem 118 che hanno trasportato entrambi i feriti al San Bortolo in codice giallo. I giovani non sarebbero in pericolo di vita.