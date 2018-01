Gambellara, frontale tra auto e furgone: tre feriti gravi

Alle ore 7.45, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Giuseppe Mazzini sulla SP 22 a Gambellara per lo scontro frontale tra un’auto e un furgone: tre feriti, trasportati in ospedale in codice giallo.

La squadra accorsa da Lonigo ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente della Fiat Punto, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto finita nel fossato a bordo strada. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem 118, che l’ha stabilizzata per poi trasferirla in ospedale.

Feriti anche i due uomini all’interno del furgone finiti nel campo sottostante la strada di un paio di metri, anch’essi presi in cura dal personale sanitario e portati in ospedale. La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezzo.

