Gambellara, frontale tra auto e camion: due morti

Alle ore 13.45, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 a Gambellara per lo scontro frontale tra un camion e un’autovettura: due morti il bilancio.



L’incidente è avvenuto in via Torri di Confine, quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrati un’auto e un camion di medie dimensioni. I vigili del fuoco di Lonigo hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’impatto, purtroppo il personale medico del suem 118, non ha potuto che constatare la morte degli occupanti dell’autovettura. Illeso l’autista del camion.



La circolazione lungo la strada è al momento bloccata. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.