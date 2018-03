Gambellara, frontale auto-camion: due feriti gravi

Forse un sorpasso azzardato la causa di un incidente che questa mattina a Gambellara, frazione Torri di Confine, ha coinvolto una Fiat Grande Punto e un mezzo pesante. Un altro tir, che viaggiava nella stessa corsia dell'auto con alla guida una donna, è rimasto bloccato a lato della careggiata.

Il camion e la Punto si sono scontrati frontalmenti ed entrambi i conducenti sono stati portati d'urgenza all'ospedale di San Bonifacio. Sul posto è intervenuta la polizia locale con tre pattuglia. La strada regionale 11 è stata chiusa per circa un'ora per le operazioni di messa in sicurezza.