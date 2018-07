Investito da un'auto sulla SP11: ciclista perde la vita

AGGIORNAMENTO ORE 14:06

Dalle prime informazioni risutla che il ciclista che ha perso la vita a Gambellara è un cittadino del Bangladesh. Lo schianto è avvenuto mentre l'uomo stava procedendo lungo via Canova sulla provinciale quando ha improvvisamente sterzato per girare all'interno di un'azienda. In quel momento è stato centrato in pieno da una Mercedes.

Tragedia sulla strada nella tarda mattinata di venerdì. Per cause ancora in via di accertamento un uomo in sella a una bicicletta è stato investito da un'auto lungo la strada provinciale 11 Padana Superiore all'altezza di Gambellara. Il ciclista, in seguito ai gravi danni riportati è deceduto. Sul posto è intervenuto il Suem e la polizia locale di Arzignano per i rilievi tutt'ora in corso.

(Articolo in aggiornamento)