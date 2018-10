Vola con la moto da trial: grave 55enne tedesco

Attorno alle 15 il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Asiago per un biker caduto dal proprio enduro su una strada bianca carrozzabile nella zona del Bivio Saline.

I soccorsi

Poiché non si sapeva se il punto dove era avvenuto l'incidente fosse o meno avvicinabile con i mezzi, né erano chiare le condizioni dell'infortunato - non prendendo il cellulare uno dei suoi due compagni si era spostato per dare l'allarme - è stato inviato anche l'elicottero di Verona emergenza atterrato più in basso a circa 300 metri di distanza.

Una volta sul posto, è stato constato che l'uomo, un tedesco di 55 anni, aveva riportato un probabile trauma al costato. Il personale medico dell'elicottero e gli altri soccorritori gli hanno quindi prestato le prime cure per imbarellarlo e trasportarlo fino all'ambulanza, che lo ha poi accompagnato dove attendeva l'eliambulanza decollata in direzione dell'ospedale di Vicenza.