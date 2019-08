Sfonda il guardrail e finisce fuori strada col furgone

Ha perso il controllo del furgone sul quale viaggiava e ha sfondato il guard rail finendo fuori strada. Il mezzo si è fermato su un terrapieno ed è stato recuperato dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

L'incidente è avvenuto sabato mattina verso le 7 in via XXV luglio a Torrebelvicino. La dinamica della schianto è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, arrivate sul luogo con un ambulanza del suem 118. Il conducente è infatti stato soccorso dai sanitari ma ha riportato solo lievi ferite.