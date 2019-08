Ragazzo investito da un furgone, grave in ospedale: «Aiutateci a trovare il pirata»

«Chiedo un aiuto: mio figlio alle 2:30 circa guidava una moto un pirata della strada gli e andato addosso un furgone grigio sbalzandolo nella corsia opposta all'altezza di Zanuso se qualcuno a visto qualcosa». È l'appello lanciato da Lorena Fusari, madre del 18enne Alessio Mazzola, sul gruppo Facebook "Noi di Altavilla Vicentina se..."

Il giovane era in sella alla sua moto e stava tornando a casa quando, nella notte tra sabato e domenica, è stato investito sulla SR 11 ad Altavilla da un furgone scuro che gli avrebbe tagliato la strada. A causa dello schianto il ragazzo ha riportato delle gravi ferite su tutto il corpo. Soccorso dal Suem 118, è stato ricoverato al San Bortolo di Vicenza al reparto rianimazione, come racconta la madre. L'incidente sarebbe avvenuto vicino a un concessionario di moto. Secondo una prima ricostruzione il furgone, parcheggiato a lato della strada, è partito improvvisamente travolgento la moto su cui viaggiava il giovane che è stato sbalzato sulla careggiata opposta e travolto da un'auto che proveniva da quella direzione.

Il furgone sarebbe quindi ripartito senza fermarsi. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Longare, anche grazie alle telecamere lungo la Regionale. «Ma in quel punto -conclude la madre che ha comunicato che il figlio è uscito dal reparto rianimazione - purtroppo le telecamere non sono presenti».