Furgone sbanda e finisce nel fossato, due feriti

Nella notte tra sabato e domenica, alle 1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Togarelli lungo la SP 68 a Sarcedo per un furgone finito rovesciato in un fossato. Il bilancio dell'incidente è stato di due feriti, presi in cura dal personale del Suem118 per poi essere trasferiti in ospedale.

I pompieri accorsi da Bassano con i volontari di Thiene e successivamente con il personale dell'autogru di Verona, hanno messo in sicurezza il veicolo finito in un piccolo corso d'acqua. La coppia all'interno del furgone è venuta fuori autonomamente.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all'alba con il recupero del veicolo.