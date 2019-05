Frontale tra Tir e furgone: muore una 68enne

Terribile incidente martedì mattina verso le 7:30 sulla strada Marosticana nel territorio del Comune di Sandrigo. Per cause in via di accertamento un un mezzo pesante si è scontrato frontalmente con un furgone . A causa dell'impatto la conducente di quest'ultimo ha perso la vita. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una signora di 68 anni, O.F., residente a Cismon del Grappa, frazione del nuovo comune di Valbrenta, e deceduta sul colpo.

Da una prima ricostruzione della polizia locale Nordest Vicentino la donna stava andando verso Vicenza e avrebbe invaso la corsia opposta con il suo Fiat Qubo sopra al ponte delL'Astico, schiantodosi contro un Tir con targa slovena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del Suem che non hanno potuto far altro che constatare il deceso della 68enne. La polizia locale Nordest Vicentino ha provveduto alla regolazione del traffico e ai rilievi. Circolazione in tilt fin dalle prime ore del mattino, vista anche l'ora di punta.