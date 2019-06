Frontale tra due auto, in tre in ospedale: uno è gravissimo

Un sorpassso azzardato, secondo i primi rilievi delle forze dell'ordine, pare essere la causa del terribile schianto avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Pozzoleone.

Un auto, con a bordo due ragazzi, avrebbe effettuato la manovra di sorpasso trovandosi di fronte un'altra vettura, con all'interno altri due passeggeri, che non è riusciuta ad evitare. Ad avere la peggio la prima auto che si è cappottata in mezzo la strada. Il frontale è avvenuto in via San Valentino, vicino al cimitero, verso le 23.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada, che hanno estratto due feriti dall'abitacolo accortacciato della prima vettura. Conducente e passeggero sono stati soccorsi dai medici del Suem e portati in ospedale: uno in giallo e l'altro in codice rosso. Quest'ultimo è stato ricoverato al San Bortolo nel reparto rianimazione con un probabile grave trauma al torace.

Ferito anche uno dei passeggeri dell'altra auto, finito in ospedale in codice giallo mentre l'altro è uscito dalla vettura in autonomia con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Breganze.