Frontale tra auto, due feriti: 25enne incastrata tra le lamiere

Poco prima delle ore 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro frontale tra due vetture lungo la SP 59 in via Po a Cartigliano: due feriti.

La squadra intervenuta da Bassano del Grappa ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Fiat Punto, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, una ragazza 25 enne di Rossano, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto finita fuori strada. La donna è stata stabilizzata dal personale del Suem 118 e portata in ospedale come anche l’altro automobilista 35 enne della Citroen finito pure lui fuoristrada.

I carabinieri hanno deviato il traffico mentre la Polstrada ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro, avvenuto in tratto rettilineo della strada. Le operazioni di soccorso , vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.