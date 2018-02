Frontale sulla statale del Grappa: una 52enne perde la vita

Giornata di sangue sulla Statale del Grappa. In un terribile incidente ha perso la vita una 52enne di Bolzano residente a Castello Tesino (TV). L'auto che guidava, una Ford Ka, si è scontrata con un furgone condotto da B.A., 49enne di Dueville rimasto ferito nello schianto.

Alle ore 15.50, di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 50 BIS ad Arsiè (BL) per mettere in sicurezza i mezzi, ma nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della 52enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

Per cause ancora in via di accertamento la Ka ha invaso la corsia opposta collidendo frontalmente col furgone Peugeot Boxer di proprietà dell'uomo residente a Dueville. La donna è deceduta sul colpo per le gravi lesioni ricevute mentre il vicentino è stato ricoverato all'ospedale di Treviso con un codice rosso. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno sequestrato i veicoli, messi a disposizione dell'autorità giudiziaria.