Schianto tra auto, due in ospedale: coinvolte anche vetture in sosta

Alle ore 16:50 circa di sabato due pattuglie della polizia locale Alto Vicentino sono intervenute in via Rovereto, di fronte al civico 153 a Schio per il rilievo di un incidente con feriti avvenuto pochi minuti prima.

Il conducente 49enne di una Nissan Qashqai proveniente da Torrebelvicino e diretta verso Schio, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti intervenuti, ha perso il controllo dell'auto andando ad invadere parzialmente l'altra corsia di marcia e urtando contro la parte anteriore di una Subaru condotta da un 30enne, che stava circolando nel senso opposto.

A seguito dell'urto entrambi i veicoli si sono schiantati a loro volta contro altri due mezzi in sosta a bordo strada. I rispettivi conducenti sono stati soccorsi dal SUEM e trasportati al nosocomio di Santorso in codice giallo ma fortunatamente nessuno versa in pericolo di vita.