Schianto tra moto sul Grappa: padre e figlia perdono la vita

Sangue sulle strade della provincia berica. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, coinvolte due moto, una Bmw ed una Kawasaki che si sono scontrate quasi frontalmente all'altezza del quarto tornante del Monte Grappa, tra Costalunga e Camposolagna, nel comune di Romano d'Ezzelino.

Uno schianto violento che è costato la vita ad un papà e alla figlia di soli 11 anni, residenti a Schio: Filippo Bonin, 48 anni e Gloria che stavano scendendo dal Grappa per fare rientro a casa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con il supporto dell'elisoccorso di Treviso, ma per gli occupanti della Bmw non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa; la dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione.

L'identificazione delle vittime si è resa difficile per il fatto che papà e figlia non avevano i documenti con sé. Solo in serata è stata avvisata la famiglia.