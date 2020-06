Scontro tra auto, dopo lo schianto una finisce nel campo: coinvolti una mamma con due figli

Incidente tra auto nel tardo pomeriggio di lunedì a Fara Vicentino. Un 39enne di Lugo di Vicenza, alla guida di un'Alfa Romeo Giulietta stava percorrendo via Astico con direzione Breganze quando, giunto all'altezza del civico 28, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi in area privata .

Per cause in corso di accertamento, il 39enne non si è reso conto che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo una Fiat 500 L , condotta da una 34enne di Thiene, che viaggiava con i due figli a bordo, di 6 e 2 anni.

A seguito dell'urto la Fiat 500 è uscita di strada andando a finire in un terreno agricolo adiacente, sfiorando due paline della segnaletica. La tre persone che viaggiavano a bordo della Fiat 500L si sono recate, con mezzi propri al Pronto soccorso per accertamenti, ma non risultano lesioni gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rilievi e regolazione traffico son stati eseguiti da due pattuglie del consorzio di Polizia locale nordest vicentino.