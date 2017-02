Fara vicentino, Smart si schianta con il muro: un ferito grave

Una Smart contro una BMW di grossa cilindrata. Ad avere la peggio, mercoledì mattina verso le ore 9:00 in via Stadio, è stata naturalmente la piccola vettura. La Smart, condotta B.G, un uomo di 64 anni residente a Thiene, percorrendo via Verdi in direzione Zugliano, ha colpito in pieno la BMW condotta da un uomo (iniziali C. B.) di 44 anni residente a Thiene che proveniva da Via Reale.

Nello scontro, avvenuto al semaforo per cause ancora da accertare, la Smart è stata sbalzata via, finendo la sua corsa addosso al muro di un abitazione vicina all’incrocio. Sul posto sono intervenuti una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e l'ambulanza del Suem 118. Accompagnato il conducente della smart al Pronto Soccorso di Santorso, l’uomo ha riportato diverse fratture ad una gamba, mentre l'altro conducente non riportava alcuna lesione.