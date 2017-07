Fara Vicentino, scontro in rotatoria: autista incastrata

I vigili del fuoco di Schio sono dovuti intervenire mercoledì attorno alle 23 per liberare una donna rimasta incastrata nella sua Fiat Punto a seguito di un incidente avvenuto a Fara Vicentino.

La dinamica è ancora da accertare, ma pare che alla rotatoria tra via Reale e via Verdi una delle due auto coinvolte non abbia dato la precedenza. La Punto si è scontrata con la Bmw guidata da un cinese. Nessun ferito grave ma due persone - un passeggero della Punto e uno della Bmw - lievemente contuse sono state medicate all'ospedale Santorso.