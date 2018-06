Romano d'Ezzelino, esce di strada con la moto: centauro perde la vita

Ancora sangue sulle strade della Pedemontana. Nella mattinata di oggi un centauro di 66 anni, nato in provincia di Viterbo ha perso il controllo della moto ed è uscito di strada per cause ancora in via di accertamento perdendo la vita nello schianto.

Il tragico incidente è avvenuto lungo la provinciale che collega Romano d'Ezzelino a Semonzo, nel trevigiano, Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Belluno e il Suem di Crespano. Inutili i tentativi di salvare l'uomo che è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate.