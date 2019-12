Auto esce di strada nel cuore della notte: ferito gravemente un 25enne

Incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato, ad Enego.

Per cause in corso di accertamento un 25enne alla guida di una Fiat Panda 4x4, con a bordo un amico, è finito fuori strada mentre stava transitato su via Grottolea, ha perso il controllo del mezzo, precipitando per una ripida scarpata di circa 30 metri, finendo rovesciato in una laterale di via Coldarco di Sopra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Asiago che hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale del Suem 118 nel soccorso alle due persone trasferite in ospedale con due ambulanze. Ad avere la peggio è stato il conducente che è stato trasferito d'urgenza in ospedale di Treviso per trauma cranico con emoraggia.

Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.