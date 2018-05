Enego, esce di strada e si schianta sulle rocce: grave motociclista

Ha riportato gravi ferite il motociclista che si è schiantato contro la parete rocciosa che affianca la strada provinciale Valgadena all'altezza della località Stoner di Enego.

Secondo le prime informazioni, il centauro - straniero ma residente in provincia di Treviso, verso le 17 di giovedì ha perso il controllo del mezzo sbandando e finendo la sua corsa contro le rocce della montagna a lato della strada.

Sul posto sono arrivati i volontari dell'associazione Monte Lisser per i primi soccorsi che hanno chiamato l'elisoccorso di Treviso per il trasporto in codice giallo del ferito al San Bortolo di Vicenza dove è attualmente ricoverato.