Schianto tra auto: fine corsa nel plateatico della trattoria, conducenti illesi

Pausa pranzo turbolenta per gli avventori della Trattoria "De Carli" di Dueville.

Intorno alle 14.55 di giovedì, per cause in corso di accertamento, il conducente di una Volvo, F.G. 60enne residente a Dueville, mentre stava percorrendo via De Gasperi e, dovendo svoltare in via Astichelli, è entrato in collisione con una Ford Focus condotta da B.V., donna 31enne, sempre residente a Dueville, che proveniva dalla stessa direzione di marcia.

Dopo l'impatto, la Ford Focus ha concluso la sua corsa contro il plateatico della Trattoria "Da Carli" provocando danni al gazebo esterno e ai tavolini ivi presenti, nonché alla muratura dell'edificio. Fortunatamente, anche se la trattoria era aperta, nessun avventore si trovava all'esterno del locale e nessun conducente è rimasto ferito.

Intervenuta per i rilievi di rito una pattuglia di Polizia locale Nordest Vicentino del distaccamento di Monticello Conte Otto.