Dueville, scontro tra due auto: traffico in tilt

Incedente al Dueville nei pressi del semaforo di Via della Repubblica - Via Garibaldi. Alle 09.15 circa, all'intersezione semaforica, un'autovettura Mercedes condotta da L.T. di 81 anni, residente a Vicenza, proveniente da SP. Marosticana e diretto verso il centro di Dueville, effettuando la svolta a sinistra, per cause in corso di accertamento, andava a collidere con autovettura VW, condotta da P.P. di 39 anni residente a Villaverla, che proveniva dal senso opposto di marcia.

Fortunatamente solo il conducente della Mercedes riportava lievi escoriazioni che, comunque, non necessitiva dell'intervento del Suem 118.

Interveniva una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino del distaccamento di Monticello di Conte Otto per i rilievi e la regolazione del traffico, con disagi per circa due ore.