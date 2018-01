Dueville, frontale tra due auto: due feriti e traffico in tilt

Scontro frontale tra un'Alfa Romeo e una Fiat Punto sulla Marosticana. Verso le 15 di domenica 21 gennaio, una Giulietta, condotta da B.G. classe 1936 residente a Vicenza. stava percorrendo la strada provinciale proveniente dalla città con direzione Dueville. Giunto in località Trescalini, nell'affrontare un tratto di strada in curva,l'82enne ha perso il controllo del veicolo e invaso la corsia opposta di marcia andando a schiantarsi frontalmente contro una Fiat Punto proveniente dall'opposta direzione di marcia con alla guida, M.M., 48enne residente a Dueville.

Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal SUEM di Vicenza rispettivamente in codice giallo e verde. A bordo di entrambe le autovetture vi erano anche due passeggeri che rimanevano illesi. Sul posto sono intervenute 3 pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi e per la viabilità. La Marosticana è rimasta totalmente chiusa per 2 ore.