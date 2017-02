Dueville, incidente in Apecar: grave quindicenne

L'Ape si è ribaltata su un fianco e uno dei trasportati è sbattuto violentemente sull'asfalto. L'incidente su un'Apecar di un gruppo di tre ragazzi quindicenni è costata cara a uno di loro, dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo andando a scontrarsi contro il muretto di recinzione di una vicina abitazione.



Due di loro erano saliti sul cassone posteriore e a seguito dell'urto sono caduti a terra in via Due Giugno, una zona residenziale, fortunatamente senza molto traffico.



Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Vicenza e ricoverato in codice rosso per varie fratture. Rilievi dell'incidente sono stati effettuati da due pattuglie dei distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto della polizia locale nordest vicentino.