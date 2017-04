Dueville, auto non si ferma all'alt e si schianta contro un muretto: il conducente fugge

Spericolato raid notturno di una Lancia Y nella notte di sabato a Dueville. Verso le 23:30 circa una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, in via Marosticana ha intimato l'alt alla vettura proveniente da Sandrigo con direzione Vicenza, con a bordo 3 uomini.

L'auto non solo non si è fermata, ma si è lanciata a forte velocità nel tentativo di seminare la pattuglia partita all'inseguimento con sirene e lampeggianti. Nella corsa rocambolesca il conducente della Lancia non si è fermato agli stop, ai semafori rossi e ha preso contromano ben due rotonde di Povolaro.

Una volta arrivato in via dell'Industria, il folle guidatore ha perso il controllo dalla macchina sbattendo contro un muretto di recinzione di una ditta. Subito dopo l'urto il conducente è sceso di corsa dal veicolo e si è dato alla fuga a piedi nei campi agricoli adiacenti.

All'interno della vettura si trovava anche il proprietario del veicolo, un 31enne della provincia di Padova, a bordo come passeggero, che ha dichiarato di non ricordare chi stava guidando la sua auto. A lui la polizia ha elevato ben 1.600 euro di multa.