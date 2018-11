Scarica merce di notte in mezzo alla strada: muletto centrato da un'auto

Un incidente quanto meno inusuale vista la dinamica e l'ora, che per fortuna non ha avuto conseguenze sulle persone. Alle 23:00 di domenica un 44enne di Vicenza alla guida dell'autovettura VW Tiguan stava percorrendo via San Luca a Dueville con direzione Povolaro. Giunto all'altezza del civico 44 di via San Luca non è riuscito ad evitare l'impatto con un carrello elevatore condotto G.M., 59enne di Crespano del Grappa, che stava scaricando bancali con agrumi da un tir in sosta sulla parte sinistra della carreggiata.

A seguito del sinistro il carrello elevatore si è ribaltato, ma nessuno si è ferito. La pattuglia della polizia locale impegnata nei rilievi del sinistro, ha elevato anche varie sanzioni amministrative, soprattutto legate al carrello elevatore (assicurazione, ecc..). Sono inoltre in corso accertamenti anche sul conducente dell'autovettura.