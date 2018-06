Dueville, anziano investito sulla Marosticana: è grave

E' stato trasportato al San Bortolo in codice giallo il 72enne di Bressanvido, F.G., travolto da una Fiat Punto lungo la Strada Marosticana.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'uomo era in sella alla sua bicicletta a pedalata assisitita, quando, circa alle 11 di mercoledì, all'interno della corsia della rotatoria entrava in collisione con un'autovettura Fiat Punto condotta da G.B. di anni 72 residente a Dueville. Le cause sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale Nordest Vicentino, una del Distaccamento di Monticello Conte Otto e una di Sandrigo, che si sono occupate anche della gestione del traffico.